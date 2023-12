Basata sull’undicesimo romanzo di Lee Child, Vendetta a freddo, Reacher 2 debutta oggi su Prime Video con i primi 3 episodi, di cui i 5 restanti verranno poi rilasciati a cadenza settimanale, e la serie, con protagonista l’ex investigatore della polizia militare Jack Reacher (Alan Ritchson), si conferma il successo che è stato con la 1^ stagione, divenuta la prima serie Prime Video a raggiungere la vetta della classifica Nielsen SVOD.

Come con Jack Ryan, The Boys e Gen V ed i tentativi meno riusciti di Carnival Row e Citadel, Prime Video sembra confermare di essere la casa ideale per le serie d’azione di cui Reacher si sta dimostrando il più fulgido esempio, nonché un tentativo migliore e più credibile di trasposizione letteraria rispetto alla saga proposta sul grande schermo con protagonista Tom Cruise.

Di cosa parla Reacher 2

La grande differenza tra la 1^ e la 2^ stagione di Reacher, nonché l’aspetto pi...