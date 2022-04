Non contenta di disorientarci con differenti piani temporali, universi paralleli e versioni alternative di personaggi ben noti del canone,ha deciso di mandarci definitivamente in confusione con un crossover inaspettato. Il settimo episodio della seconda stagione, il promesso (visto come finiva il precedente) viaggio nella mente di Jean-Luc Picard, ha infatti un Virgilio d’eccezione: James Callis nella sua miglior imitazione di Gaius Baltar, il suo personaggio di Battlestar Galactica e una delle più grandi figure tragiche ai confini dello shakespeariano della storia della TV. Non stiamo esagerando: Monsters assomiglia spesso ad alcuni degli episodi più introspettivi e psicologici della serie di Ronald D. Moore, ed è un sorprendente – ma come detto non del tutto inaspettato – calo di ritmo in una seconda parte di stagione che stava finalmente prendendo velocità.