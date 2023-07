La nostra recensione di Tra i mangiatori di loto, quarto episodio della seconda stagione di Star Trek: Strange New Worlds, disponibile su Paramount+

“Ma chi mangiava del loto, la biada soave qual miele / più non voleva tornare poi dietro e venircelo a dire: / essi volevano lì con i mangiatori di loto / stare, brucandosi il loto, e non più ricordare il ritorno.” I lotofagi descritti da Omero nel nono libro dell’Odissea fungono da aulica ispirazione per l’episodio di Star Trek: Strange New Worlds di questa settimana.

Il riferimento non si ferma al titolo, ma coinvolge l’intero svolgimento della puntata. Il tema centrale è, infatti, la memoria: non solo il ricordo delle persone a noi care o quello del nostro posto nel mondo, ma anche un legame viscerale, quasi inconsapevole, con le attività che svolgiamo in modo automatico, gesti e nozioni che abbiamo ormai assimilato e che fanno parte di noi quanto pelle, occhi e cuore.

Antichi errori

Durante una missione ...