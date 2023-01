The Legend of Vox Machina è senza dubbio una delle serie animate più amate degli ultimi anni. Un successo reso possibile grazie al carisma dei ragazzi di Critical Role, celebre gruppo di giocatori di ruolo che, dopo aver raggiunto la fama sul web, hanno deciso di tuffarsi in un media completamente diverso. Un tuffo recepito in modo decisamente positivo dal mondo intero e che ha permesso alla campagna Kickstarter iniziale di chiudersi con un incasso di più di 11 milioni di dollari. Amazon ha ben pensato di cogliere la palla al balzo e di finanziare l’intera seconda stagione dello show, in onda proprio in questi giorni su Prime Video.

I primi tre episodi, come abbiamo avuto occasione di affermare nella nostra recensione, ci sono piaciuti davvero molto. Abbiamo notato, però, un’attenzione maggiore nei confronti di alcuni personaggi, caratteristica che ha di conseguenza influito su altri membri del team, passati in secondo piano. Una scelta sensata se limitata alle prime puntate, ma che a...