Uncoupled la recensione in anteprima della prima stagione, disponibile su Netflix dal 29 luglio.

Cosa fareste se il vostro partner di tutta la vita vi lasciasse di punto in bianco, lasciandovi soli a vivere una vita da single ma non più così giovani per affrontarla come un tempo? È quello che Darren Star e Jeffrey Richman vogliono raccontare con Uncoupled, nuova serie dramedy in arrivo su Netflix tra un paio di giorni. Protagonista della storia Neil Patrick Harris, attore istrionico e molto calato nella parte. Questi primi otto episodi da circa trenta minuti, raccontano di due persone innamorate che si lasciano, e della voglia di rimettersi in piedi dopo una rottura, con tutti i cliché del caso e con un occhio di riguardo per tutti i tipi d’amore.

La trama di Uncoupled

Michael (Neil Patrick Harris) organizza al suo fidanzato Colin (Tuc Watkins) una festa a sorpresa per il cinquantesimo compleanno. Ma è Colin ad avere una sorpresa per Michael, lasciandolo dopo 17 a...