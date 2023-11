A partire da venerdì 17 novembre è disponibile su Apple TV+ Monarch: Legacy of Monsters, il nuovo serial televisivo ambientato nell’universo di Godzilla. Un universo che può essere una vera e propria fucina di progetti, siano essi pensati per il grande o per il piccolo schermo. Le precedenti opere tratte da questo franchise hanno presentato pregi e difetti, regalando al pubblico scontri tra kaiju estremamente soddisfacenti, ma personaggi costruiti in modo poco curato e privi di quel carisma necessario per tenere in piedi un film. Eppure, questa volta, le cose sembrano essere andate diversamente.

Abbiamo avuto già modo di raccontarvi le nostre prime impressioni sullo show maturate durante la visita al NYCC e, da qualche ora, è disponibile anche la recensione dell’intera stagione sviluppata da Matt Fraction e Chris Black. Il risultato è il medesimo: siamo di fronte a un’ottima serie, ben scritta e diretta. Una serie che sposta il focus proprio su quegli esseri umani tanto trascurati sinora, evidenziando come per loro ci sia sempre meno spazio in un mondo ormai dominato da mostri.

In occasione dell’uscita di Monarch: Legacy of Monsters abbiamo quindi deciso di ragionare su quanto il pubblico sia affascinato dai “mostri giganti”. Da appassionati di videogiochi, ci siamo quindi chiesti quali siano i titoli che più valorizzano queste enormi creature. Il risultato è una lista di cinque opere videoludiche da non lasciarsi sfuggire. Opere videoludiche che attraversano il tempo, partendo dal 1986 con un gioco che, a sua volta, ha ricevuto una trasposizione cinematografica proprio nel 2018. Volete scoprire quale? Non dovete far altro che continuare a leggere.

RAMPAGE

Rampage è un titolo che mescola il genere dei platform con quello dei picchiaduro. Sviluppato nel 1986 su cabinati arcade da Bally Midway, il gioco ci mette nei panni di tre differenti kaiju (un gorilla, un lucertolone e un lupo mannaro) con lo scopo di distruggere la città. Il tutto cercando di sopravvivere all’esercito, deciso a ucciderci una volta per tutte. Rampage era considerato all’epoca come un’opera visivamente incredibile e con una precisa marcia in più: la possibilità di interpretare i cattivi. Come accennato poco fa, nel 2018 Brad Peyton ha diretto un adattamento di quest’opera. Al suo interno troviamo il titanico The Rock, Naomi Harris, Jeffrey Dean Morgan e altri attori di punta. La pellicola presenta diverse differenze rispetto al materiale di riferimento, ma poco importa: Rampage – Furia animale è un blockbuster esagerato e dannatamente divertente.

GODZILLA: SAVE THE EARTH

Visto che Monarch: Legacy of Monsters è una serie che vede tra i suoi protagonisti proprio Godzilla, non potevamo non inserire nella nostra lista Godzilla: Save the Earth. Titolo sviluppato da Pipeworks Software e uscito nel 2004 su PlayStation 2 e Xbox, questo picchiaduro a tema kaiju vede ben diciotto creature scontrarsi tra di loro nel bel mezzo di ambienti tridimensionali. Il risultato? Il caos più totale. Magari non siamo di fronte a un videogioco in grado di fare la storia, ma chiunque abbia avuto occasione di provare Godzilla: Save the Earth ne ha un ricordo più che positivo. Merito della semplicità del combat system e, soprattutto, dell’innegabile fascino di questi mostri giganteschi.

MONSTER HUNTER: WORLD

Sì, lo sappiamo: inserire Monster Hunter: World in questa lista è un po’ barare. Però alla fine stiamo parlando di un gioco con protagonisti gli esseri umani, costretti a combattere contro enormi creature affamate e furiose. La straordinaria qualità raggiunta dall’opera targata Capcom e uscita nel 2018 per la scorsa generazione di console dopotutto è innegabile. Ancora una volta sono i kaiju a rubare la scena a qualsiasi altra figura all’interno del gioco. Kaiju come il celeberrimo Rathalos, il terrificante Diablos e il letale Deviljho. Con l’uscita dell’espansione Iceborne il roster si è inoltre espanso con diversi mostri dal design degno di Monarch: Legacy of Monsters come il Rajang, il Tigrex e il Barioth. Insomma: se cercate mostri giganti, Monster Hunter: World è il titolo che fa per voi.

EARTH DEFENSE FORCE: IRON RAIN

E dopo un titolo molto famoso come Monster Hunter: World, passiamo invece a qualcosa di più lontano dai riflettori. Earth Defense Force: Iron Rain è uno sparatutto in terza persona uscito nel 2019 su PlayStation 4 e PC. La caratteristica che lo rende perfetto per questa lista è però la presenza di mostruose creature aliene, grandi come interi palazzi. Il nostro compito sarà quello di uccidere questi invasori, da soli o in compagnia dei nostri amici. Nonostante la natura extraterrestre abbastanza marcata di alcune creature, è innegabile che in Earth Defense Force: Iron Rain si provi spesso la sensazione di impotenza tangibile anche nei film di Godzilla. Se aggiungete il fatto che alcuni kaiju siano chiaramente ispirati al franchise al quale è legato anche Monarch: Legacy of Monsters, ecco che siamo di fronte a un’opera che non può mancare nella libreria di chiunque ami questo tipo di titoli.

SHADOW OF THE COLOSSUS

Chiudiamo con quella che è, forse, l’opera più importante mai creata a tema “mostri giganti”. Un’opera che, però, non condivide lo stesso mood dei giochi appena citati, ma preferisce un ritmo più compassato e, spesso, poetico. Shadow of the Colossus è il capolavoro targato Fumito Ueda. Un’opera nata nel 2005 e che recentemente ha ricevuto un remake sviluppato da Bluepoint Games, uscito su PlayStation 4 nel 2018. Nei panni dell’avventuriero Wander dovremo infatti esplorare una landa desolata per sconfiggere i Colossi, in modo da poter così far tornare in vita la giovane Mono. Inutile entrare nel dettaglio di un titolo che vi consigliamo caldamente di recuperare. Un’opera immensa sotto tutti i punti di vista e capace di far percepire le mostruose creature in modi mai visti prima. Giocare per credere.

E voi quale di questi titoli avete già giocato? Avete già guardato Monarch: Legacy of Monsters, oppure non vi siete ancora convinti a fare l’abbonamento ad Apple TV+? Fatecelo sapere con un commento qui sotto o, se preferite, venite a raccontarci la vostra opinione nei nostri profili social (TikTok incluso).

