Raggiunto il giro di boa di Secret Invasion, ormai è abbastanza chiaro quale sia il tema principale della serie Marvel. Lo slogan “Di chi ti fidi?” che ha accompagnato anche la saga a fumetti dalla quale è tratta la serie è senza dubbio capace di riassumerne i connotati. Dopotutto stiamo parlando di un racconto che vede gli Skrull infiltrarsi nella Terra, sostituendosi grazie al loro potere mutaforma ai leader mondiali e ad altre personalità di spicco. In una situazione di tensione e di costante paura nei confronti delle persone che ci circondano, Nick Fury ha il compito di fermare questa potente razza aliena, prima che sia troppo tardi. Prima che gli esseri umani diventino la minoranza, sostituiti da un popolo che desidera fare del nostro pianeta la loro nuova casa.

Avete mai avuto la sensazione che le persone accanto a voi non siano quello che sembrano?

Ebbene, se siete dei videogiocatori, vi sarà capitato di imbattervi in alcuni titoli che sfruttano la medesima sensazione scaturita da Secret Invasion come meccanica di gioco. In occasione dell’uscita della serie targata Marvel Studios su Disney+, abbiamo quindi deciso di raccogliere i cinque giochi all’interno dei quali dovrete prestare attenzione alla presenza di un traditore tra le vostre file. Un traditore disposto a fare qualsiasi cosa, pur di vincere la partita. Ed ecco che il leitmotiv del fumetto della Casa delle Idee funziona anche in questo caso. Di chi ti fidi?

AMONG US

Partiamo da quello che è, senza dubbio, uno dei fenomeni videoludici dell’epoca Covid: Among Us. Creato nel 2018 da Innersloth e basato sul party game russo noto come Mafia, Among Us vede da quattro a quindici giocatori affrontare diverse missioni per riparare la propria astronave. Peccato che, nascosti sotto le colorate tute spaziali, ci sono anche delle mostruose creature aliene pronte a divorare chiunque si trovi da solo, separato dal resto del gruppo. In base al ruolo stabilito casualmente a inizio partita, infatti, il giocatore dovrà completare le succitate missioni, oppure eliminare silenziosamente più giocatori possibile. Nel caso gli astronauti abbiano il dubbio sull’identità di un impostore potranno indire una votazione, che farà espellere dalla nave il giocatore più sospetto. Un titolo perfetto per delle serate in compagnia, reperibile ormai su qualsiasi device a prezzi davvero irrisori.

SECRET NEIGHBOR

Spin-off di Hello Neighbor, Secret Neighbor è un gioco sviluppato da Hologryph che vede un gruppo di sei ragazzini tentare di entrare nella cantina della casa del vicino. Quello che gli impavidi esploratori non sanno, però, è che il nemico si nasconde tra di loro e non vede l’ora di approfittare di un momento di distrazione per catturarli e impedirgli di superare la porta che conduce al seminterrato. Stiamo parlando, anche in questo caso, di un gioco divertente e capace di appassionare tutti coloro che decideranno di vivere questa avventura ricca di adrenalina insieme ai propri amici. E diciamolo: l’ansia di doversi nascondere dentro la casa di una possibile minaccia fa molto Disturbia o Fright Night, garantendo molta tensione e qualche sincero momento di spavento.

DECEIT

Sei persone si risvegliano all’interno di stanze piene di trappole e devono trovare un modo per fuggire. Due di loro, però, sono stati infettati da un virus mortale e un misterioso individuo li ha incaricati di uccidere gli altri membri del gruppo. Scoprire se le persone al nostro fianco vogliono aiutarci o farci la pelle è l’elemento principale intorno al quale ruota Deceit, titolo free-to-play sviluppato da World Makers e capace di regalare momenti di grande tensione. Nel corso del 2023, gli sviluppatori pubblicheranno anche Deceit 2, gioco che promette di espandere ulteriormente tutti i punti di forza di un gioco che ci ha ricordato sotto diversi aspetti lo show Secret Invasion, ambientato nel Marvel Cinematic Universe.

PROJECT WINTER

Project Winter, sviluppato da Other Ocean Interactive e pubblicato nel 2019, è un’avventura survival che vede otto giocatori affrontare pericoli ambientali, facendo di tutto pur di sopravvivere. Eventi atmosferici, animali selvatici e altre problematiche metteranno a dura prova anche i giocatori più ostinati, che dovranno continuamente guardarsi le spalle. Questo perché nel gruppo sono ovviamente presenti dei traditori, che hanno l’obiettivo di sabotare la fuga degli altri sopravvissuti e di condurli verso la morte. Attraverso la chat vocale e diversi altri metodi di comunicazione, i giocatori dovranno collaborare e imparare di chi fidarsi. Un notevole valore aggiunto alla produzione è senza dubbio il comparto artistico, che conquista grazie a un valido character design e a una palette cromatica delicata e ricercata.

WEREWOLVES WITHIN

Werewolves Within è un videogioco multiplayer pensato per Oculus Rift dai ragazzi di Red Storm Entertainment e pubblicato da Ubisoft. Ambientato in una cittadina medievale, i giocatori dovranno parlare tra di loro nel tentativo di cercare di capire chi tra i presenti sia un lupo mannaro. Un gioco che, forte anche della sua natura VR, riesce a catturare e a divertire grazie a meccaniche semplici e intuitive. Si tratta di un vero e proprio successo, che ha spinto Ubisoft a trarne anche un film, diretto da Josh Ruben e intitolato in Italia “A cena con il lupo – Werewolves Within”.

E voi quali giochi con la meccanica dell’impostore avete giocato? State recuperando Secret Invasion, oppure la nuova serie Marvel non fa per voi? Fatecelo sapere con un commento qui sotto o, se preferite, venite a raccontarci la vostra opinione mentre siamo in live sul canale Twitch di BadTasteItalia.

