Bleach:Thousand-Year Blood War l’adrenalinico trailer svela la data d’uscita

Viz Media ha pubblicato un secondo trailer ufficiale della nuova serie di Bleach che ne annuncia anche la data d’uscita.

La serie animata di Bleach tornerà per l’ultima saga, intitolata Thousand-Year Blood War il prossimo 10 ottobre in Giappone. La serie sarà realizzata dallo Studio Pierrot con Tomohisa Taguchi come regista.

Nel trailer, che potete vedere qui sopra, comincia la guerra tra Gotei 13 e i loro avversari, i terribili Stern Ritter, il nucleo dei Quincy chiamato Vandenreich. In centro alle due fazioni Ichigo e i suoi amici, pronti a tutto.

La sceneggiatura sarà curata da Taguchi stesso insieme a Masaki Hiramatsu. Il character design sarà curato da Masahsi Kudo. I primi due episodi andranno in onda l’11 settembre in anteprima, mentre dal 10 ottobre 2022 la serie proseguirà a cadenza settimanale. Questa nuova trasposizione anime andrà finalmente a completare le vicende già note nel manga, coprendo gli avvenimenti dal volume 55 al 74.

Le prime 15 stagioni dell’anime di Bleach sono disponibili su Amazon Prime Video. La nuova stagione dovrebbe invece essere pubblicata da Disney+.

Siete contenti per l’annuncio della data d’uscita della prossima stagione di Bleach? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book