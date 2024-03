Il trailer dello speciale in tre parti di Peppa Pig ha svelato finalmente i ruoli di Katy Perry e Orlando Bloom.

Nei tre episodi speciali di Peppa Pig dedicati al matrimonio, Katy Perry presterà la voce alla sarta Ms. Leopard e Bloom presterà la voce al gioielliere Mr. Raccoon, entrambi lavoreranno insieme per aiutare il signor Bull e la signora Cow con le loro imminenti nozze. Questo speciale sul matrimonio di Peppa Pig andrà in onda alle 9:00 dal 25 al 28 marzo come parte della “Peppa Pig Wedding Week” di Nickelodeon, non si sa ancora una data di trasmissione italiana.

Katy Perry ha commentato il suo cameo così:

Peppa è così socievole e affettuosa, e le sue storie insegnano buoni valori e integrità anche a mia figlia. Come potevo dire di no? Peppa è un’icona e ho pensato che avrei dovuto dare ai miei KatyCats la collaborazione che stavano chiedendo da tempo! Inoltre qualunque cosa mi renda cool con la mia bambina è quello che mi vedrete fare in questi giorni!

Orlando Bloom ha aggiunto:

Il fatto che io diventi Mr. Raccoon e posso correre per la cucina fingendo di essere Mr. Raccoon mentre mia figlia guarda la tv, sarà un evento così felice.

