Alan Ritchson ha parlato delle riprese della stagione 3 di Reacher mentre era ospite del talk show condotto da Jimmy Fallon.

L’attore non ha potuto rivelare anticipazioni, ma ha svelato che “ci si sta avvicinando al completamento della stagione 3”.

Alan ha poi parlato del modo in cui ha ottenuto la parte del protagonista nella serie tratta dai romanzi di Lee Child, ricordando come nello screen test che aveva fatto con i produttori durante il COVID aveva indossato un microfono per sfruttare nel migliore dei modi la tecnologia a sua disposizione a casa. Dopo aver interpretato la sua scena, Don Granger di Skydance si è lamentato di un rumore che lo aveva distratto. Ritchson, senza farsi notare, è quindi uscito velocemente dall’inquadratura per togliersi il microfono.

Alan ha poi condiviso il divertente racconto di come, nella vita reale, si è calato nel ruolo di Reacher durante una serata romantica con la moglie, durante la quale ha visto un criminale in azione, decidendo di inseguirlo e bloccarlo fino all’arrivo della polizia.

Fonte: The Tonight Show

