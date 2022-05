In attesa di vedere materiale inedito de Il signore degli anelli: gli anelli del potere , la divisione brasiliana di Prime Video ha realizzato un ambizioso promo per la serie che è stato mandato in onda durante la finale dellocale.

Nel teaser, che potete vedere qui sopra, compaiono diverse celebrità brasiliane come Thiago Leifert (ex conduttore del Grande Fratello), Antonio Fagundes (attore di telenovela), Maria Bethanea (musicista), Seu Jorge (cantante e attore). Grazie a TorN, questa la traduzione del testo:

“Una potente forza spinge i nostri protagonisti… la ricerca della possibilità di riscrivere la loro storia, rinascere senza dover morire”

“Hanno sentito la chiamata, hanno visto le sbarre delle loro gabbie immaginarie, sconfitto le loro paure e sono usciti nel mondo”

“Ma se pensate che sia finita qui, vi sbagliate. Un luogo dove stare al sicuro si allontana sempre di più, e le linee tra bene e male si assottigliano”

“Gli sciocchi e i deboli vengono lasciati indietro. Chi arriva, alla fine trova un nuovo inizio: la redenzione. Benvenuti nella nuova leggenda: il signore degli anelli, gli anelli del potere”.

Nel video sono incluse anche alcune scene del trailer originale uscito alcune settimane fa.

Ovviamente si tratta di un’operazione curiosa che getta una luce particolare sulla strategia promozionale di Prime Video: è possibile che vengano realizzate altre reinterpretazioni con celebrità locali, magari anche in Italia? Lo scopriremo nelle prossime settimane…

Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere andrà in onda su Prime Video a partire dal 2 settembre. Trovate tutte le notizie sulla serie nella nostra scheda.

Cosa ne pensate di questo primo trailer dedicato a Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere? Diteci cosa ne pensate nei commenti se avete un abbonamento a Badtaste+!