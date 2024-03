Ewan McGregor e Mary Elizabth Winstead hanno svelato che l’incontro del loro figlio con Grogu sul set di Ahsoka non è andato come avrebbero sperato.

I due attori fanno entrambi parte dell’universo di Star Wars, con la parte di Obi-Wan Kenobi e Hera Syndulla, e hanno condiviso un divertente aneddoto mentre erano ospiti del The Tonight Show condotto da Jimmy Fallon.

Ewan e Mary hanno spiegato che il piccolo Laurie chiama “papà” alcune riproduzioni di Obi-Wan che hanno in casa, ma soprattutto ama davvero Grogu. Durante le riprese di Ahsoka il team della serie hanno pensato sarebbe stato bello per il bambino, che aveva un anno e mezzo, incontrare il “vero” Grogu e si sono impegnati per portarlo in vita.

La situazione non è però andata come speravano e Laurie si è spaventato. Ewan ha raccontato:

Ha perso totalmente il controllo e non gli è piaciuto. Era troppo realistico. Urlava. Chi stava muovendo Grogu continuava a chiedere scusa.

Fallon ha inoltre fatto vedere un divertente video condiviso dalla figlia di McGregor, alle prese con uno spazzolino da denti ispirato al cavaliere jedi.

Che ne pensate del fatto che il figlio di Ewan McGregor e Mary Elizabeth Winstead si sia spaventato vedendo il vero Grogu?

Fonte: The Tonight Show

