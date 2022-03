Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Ladiproseguirà tra una settimana con l’episodio numero 14, intitolato, di cui è stato diffuso il

Nel video, che potete vedere qui sopra, si può scoprire qualche anticipazione di quello che accade dopo le decisioni prese da Carlson che hanno portato allo scontro con la nuova comunità, seguendo gli ordini dati da Lance. Maggie e Aaron entreranno in azione per aiutare i sopravvissuti, mentre nel Commonwealth Daryl e Rosita ricevono l’ordine di compiere una missione davvero pericolosa.

Il racconto proseguirà quindi da dove si era interrotto, mostrando come si concluderà lo scontro che ha visto coinvolti alcuni membri della comunità di Hilltop, Aaron e Gabriel e, come rivelato negli ultimi minuti della puntata, anche da Negan. La puntata intitolata The Rotten, infatti, sembra permetterà di scoprire qualche dettaglio relativo a quanto accaduto all’ex villain dopo aver annunciato a Maggie la sua intenzione di non tornare nelle comunità di Alexandria o Hilltop a causa della tensione esistente tra di loro.

Che ne pensate del trailer dell’episodio 14 della stagione 11 di The Walking Dead, The Rotten? Lasciate un commento!

