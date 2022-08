HBO ha pubblicato un interessante video dietro le quinte che spiega come è stata realizzata la città futuristica di Charlotte Hale, nell’episodio 5 della stagione 4 di Westworld.

Nel video, che potete vedere qui sopra Tessa Thompson, che interpreta proprio Charlotte Hale, e gli showrunner Lisa Joy e Jonah Nolan rivelano come hanno portato in vita la New York dei residenti. I tre si concentrano su come hanno unito l’architettura moderna a quella di un ipotetico futuro, mostrando passo passo come è nato il tutto. Vi abbiamo parlato dell’episodio 5 di Westworld nella nostra recensione.

I primi sei episodi della stagione 4 di Westworld sono disponibili su Now.

Vi ricordiamo che i nuovi episodi nella versione doppiata sono disponibili in esclusiva su Sky e in streaming su NOW dal 4 luglio, e, in contemporanea assoluta con HBO, dal 27 giugno on demand in versione originale sottotitolata.

Cosa ne pensate della città creata da Charlotte Hale nella stagione 4 di Westworld? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: YouTube