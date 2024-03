Jim Parsons ha nuovamente parlato della sua esperienza sul set dell’episodio finale di Young Sheldon, che si concluderà dopo sette stagioni.

Nella puntata che andrà in onda sugli schermi americani di CBS il 16 maggio, infatti, appariranno Sheldon e Amy Farrah Fowler, interpretati dall’attore e da Mayim Bialik.

Jim, durante un episodio dello show TODAY targato NBC, ha definito l’esperienza dichiarando che è stata “Molto strana. Anche davvero meravigliosa”.

Parsons ha quindi spiegato il motivo delle sue parole:

The Big Bang Theory è sempre stata una serie con il pubblico dal vivo e Young Sheldon è uno show a camera singola, e ho potuto girare le scene con Mayim, abbiamo interpretato Sheldon e Amy nella serie, e farlo in quella situazione è stato semplicemente abbastanza diverso dal non renderlo inquietante. Non era come se stessimo pensando: ‘Che cosa stiamo facendo ancora qui?!?’. Invece è stato davvero dolce. Sembrava la più adorabile piccola coda dell’intera esperienza e sono davvero grato che ci abbiano chiesto di farlo.