Come vi abbiamo detto ieri,sarà anche oggi nei cinema italiani in versione Sing Along (in stile karaoke, in buona sostanza).

Una valida occasione per vedere (o rivedere) il biopic campione d’incassi che ha ricevuto ben cinque nomination agli Oscar, tra cui miglior film e miglior attore protagonista (in questa pagina trovate tutte le sale aderenti).

Negli USA però la macchina promozionale dell’edizione Digital HD è già ben avviata tanto che nelle ore scorse sono approdati online ben tre spot che vi segnaliamo in questo articolo a supporto di questa versione disponibile da ieri per l’acquisto.

Potete trovarne uno nella parte superiore della pagina, gli altri due qua sotto.

La pellicola è uscita il 29 novembre nei nostri cinema.

Scritto da Justin Haythe, il film è prodotto da Graham King, Jim Beach e Singer.