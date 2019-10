La Disney ha pubblicato in rete il trailer di, documentario incentrato interamente sulla progettazione delle attrazioni (e non solo) dei vari parchi Disney.

Il documentario, diviso in sei parti, è diretto da Leslie Iwerks e porterà gli spettatori nel dietro le quinte riguardanti la nascita e la realizzazione di alcune della più amate e importanti attrazioni dei parchi Disney sparsi nel mondo.

The Imagineering Story sarà disponibile sulla piattaforma streaming Disney+ dal 12 novembre. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Di seguito i Disney+ Originals in arrivo nel 2019:

Marvel’s Hero Project (2019)

One Day at Disney (2019)

Encore! (2019)

The World According to Jeff Goldblum (2019)

Noelle (2019)

High School Musical: The Musical: The Series (2019)

Lady and the Tramp (2019)

The Mandalorian (2019)

Il servizio debutterà negli Stati Uniti il prossimo il 12 novembre, mentre in Europa Occidentale la piattaforma arriverà nella prima metà del 2020. La piattaforma, come vi abbiamo anticipato più volte, includerà una libreria provvista dei grandi classici e quindi di tutta l’eredità del marchio e nuovi contenuti di brand come Marvel, Star Wars e I Simpson. In America il prezzo sarà di 6.99 dollari al mese o 69.99 dollari all’anno.

FONTE: GT