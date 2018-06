Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

, noto per la sua propensione agli spoiler, ha involontariamente rivelato alcuni elementi della trama diallo stesso, prima ancora che la star difosse al corrente dei dettagli del film di

Chiaramente, Pratt sarebbe comunque venuto a conoscenza di gran parte dei dettagli del film, essendone uno dei protagonisti. La cosa, tuttavia, ha suscitato molta ilarità da parte di Bryce Dallas Howard, che alla notizia dello “spoiler” da parte di Holland non è riuscita a trattenere una fragorosa risata.

A rivelare il curioso aneddoto è stato lo stesso Pratt, che ha raccontato:

La prima volta che ho sentito della trama [di Jurassic World: Il Regno Distrutto] è stato durante una conversazione con Tom Holland. Se ricordo bene, stavo girando il sequel di Guardiani della Galassia, mentre Tom stava girando Spider-Man proprio accanto a noi. Tom, chiaramente, conosce bene J.A. Bayona, dal momento che ha lavorato con lui in The Impossible. Mi ha detto “Hey, ho parlato con J.A., mi ha spiegato tutta la trama!”. Io ho risposto qualcosa come “Sei serio?” e lui “Assolutamente sì, c’è una specie di vulcano…” e io “Stai scherzando, vero?”, ma lui insisteva esclamando “No no è tutto vero, mi ha detto tutto!”. Quando poi ho letto lo script ne ho avuto conferma, era tutto vero!