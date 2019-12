Ieri abbiamo visto le prime immagini ufficiali di, nuovo film di, che ritraevano(e sullo sfondo anche Elizabeth Debicki) e ora, come previsto, tocca al primo trailer che potete ammirare nella parte superiore di questa pagina.

Qua sotto quello in lingua originale.

Quanto alle foto citate, se ve le siete perse potete trovarle a questo link.

Vi ricordiamo inoltre che le sale del circuito IMAX proporranno, come antipasto alle proiezioni di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, il promo dell’attesa nuova opera di Nolan.

Il regista ha spiegato così l’approccio al film dalle pagine di Entertainment Weekly:

Siamo partiti dal punto di vista di un film di spionaggio, ma stiamo andando in numerosi posti diversi. Stiamo attraversando molti generi differenti, spero in maniera eccitante e fresca. [La produttrice] Emma [Thomas] e io abbiamo lavorato a molte produzioni su larga scala, ma questa è sicuramente la più grande in termini di portata internazionale. Abbiamo girato in sette Paesi, ovunque, con un cast enorme e dei set enormi. Non c’è dubbio, è il film più ambizioso che abbia mai realizzato.

La produzione della pellicola, come noto, ha toccato anche l’Italia come abbiamo avuto modo di raccontarvi questa estate (CLICCA QUI per ulteriori dettagli).

Tenet: il film di Christopher Nolan nei cinema dal 17 luglio 2020

Nel cast della pellicola, scritta e diretta da Nolan e della quale non sappiamo nulla a livello di trama, oltre a Washington e Pattinson vi saranno Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Michael Caine, Kenneth Branaghm, Clémence Poésy, Himesh Patel e Dimple Kapadia.

Alla fotografia vi sarà Hoyte van Hoytema, mentre Ludwig Göransson si occuperà delle musiche. L’uscita è prevista per il 17 luglio 2020.

Cosa ne pensate? Curiosi di vedere Tenet il nuovo film di Christopher Nolan?