La macchina promozionale dicontinua a scaldarsi sempre di più mano a mano che la release della pellicola si avvicina.

Vi proponiamo oggi due nuovi promo del film, uno nella parte alta della pagina e uno più in basso.

Il lungometraggio, in uscita il 31 dicembre nei cinema dello stivale, è diretto da Tim Miller (Deadpool) e prodotto da James Cameron e si pone come effettivo seguito di Terminator 2 – Il Giorno del Giudizio e che gli eventi degli altri film usciti dopo la seconda pellicola della saga diretta da Cameron (Terminator 3 – Le Macchine Ribelli, Terminator Salvation e Terminator Genisys) non verranno presi in considerazione.

Come ha avuto modo di spiegare lo stesso Miller in un’intervista a Fandango, Destino Oscuro ci metterà di fronte alle conseguenze delle scelte fatte da Sarah Connor (Linda Hamilton) in Terminator 2 – Il Giorno del Giudizio:

Penso che questo sia il film su Sarah che riesamina le implicazioni di queste decisioni. Ed è come se, in realtà, Jim avesse già posto le basi di un sequel anche se non ti sembrava di attenderlo al termine di Terminator 2. Quando nell’epilogo afferma di provare un senso di speranza per la prima volta, salta fuori che aveva torto. E c’è bisogno di qualche spiegazione ulteriore perché lei dice “Ho fatto questa cosa qua, ma non so cosa accadrà poi”. Ed eccoci arrivare a dire “Ecco quello che accade”.

Mackenzie Davis, Natalia Reyes, Diego Boneta, Gabriel Luna, Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger figurano nel cast. La pellicola, ricordiamo, si pone come vero e proprio sequel dei prime due, leggendari episodi della saga.

David Goyer, Charles Eglee, Josh Friedman e Justin Rhodes, che hanno lavorato a stretto contatto Ellison e Cameron, figurano tra gli sceneggiatori.

