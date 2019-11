Apple ha diffuso in rete il primo trailer ufficiale di The Banker, dramma con protagonisti Samuel L. Jackson e Anthony Mackie (Captain America: The Winter Soldier) in arrivo nelle sale americane il 6 dicembre e a gennaio sulla piattaforma streaming Apple Tv+.

Il film, diretto da George Nolfi (I Guardiani del destino), è basato su una storia vera di due imprenditori afroamericani, Bernard Garrett (Mackie) e Joe Morris (Jackson), che escogitano un piano per affrontare l’establishment razziale e opprimente degli anni ’60 aiutando altri afroamericani a perseguire il sogno americano. Insieme alla moglie di Garrett, Eunice (Nia Long), addestrano un uomo bianco della classe operaia a diventare il volto del loro fiorente impero immobiliare e bancario, mentre Garrett e Morris fingono di essere un bidello e un autista. La loro impresa però attira l’attenzione del Governo Federale che minaccia così tutto ciò che i quattro individui hanno costruito.

Nicole R. Levy (Cloak & Dagger), David Lewis Smith, Stan Younger e lo stesso George Nolfi si sono occupati della sceneggiatura. Nolfi, Mackie, Joe Viertel, Brad Feinstein, Nnamdi Asomugha, Jonathan Baker e David Lewis Smith hanno prodotto il progetto.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Recentemente, ricordiamo, abbiamo visto Samuel L. Jackson e Anthony Mackie insieme anche in Avengers: Endgame, cinecomic Marvel dei fratelli Russo.

FONTE: CS