Amazon Studios ha diffuso il nuovo trailer di, la pellicola conche sarà tra i titoli proposti dalla piattaforma streaming agli Oscar. Scritto e diretto da Scott Z. Burns (sceneggiatore di The Borune Ultimatum e Contagion), il film racconta la storia vera di un dipendente del senato di nome Daniel J. Jone (Driver) che indagò i metodi di tortura utilizzati dalla CIA dopo l’11 settembre, dal water-boarding alla privazione dei sensi, e svelò uno scandalo senza precedenti.

Ricchissimo il cast di comprimari, che include nomi come Annette Bening, Jon Hamm, Sarah Goldberg, Michael C. Hall, Douglas Hodge, Fajer Kaisi, Ted Levine, Jennifer Morrison, Tim Blake Nelson, Linda Powell, Matthew Rhys, T. Ryder Smith, Corey Stoll e Maura Tierney.

L’uscita è fissata per il 15 novembre negli USA (appena dopo le elezioni di quest’anno) e su Amazon Prime Video il 29 novembre. La pellicola è stata presentata in pre-apertura alla Festa del Cinema di Roma, sarà nelle sale italiane per tre giorni (18-19-20 novembre) e poi arriverà in contemporanea con gli USA su Prime Video.

Potete vedere il nuovo trailer di The Report qui sopra.

La sinossi ufficiale:

Un avvincente thriller basato su fatti realmente accaduti. Daniel J. Jones, un portaborse idealista, viene incaricato dal suo capo, la senatrice Dianne Feinstein, di condurre un’indagine sul Programma di Detenzione e Interrogatorio che è stato creato della CIA in seguito agli eventi dell’11 settembre. L’incessante ricerca della verità da parte di Jones porta a scoperte esplosive che metteranno in luce fino a che punto la massima agenzia di intelligence della nazione si è spinta per distruggere le prove, aggirare la legge e nascondere una brutale verità all’opinione pubblica americana.

Fonte: YT