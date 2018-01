tempo di lettura 2'

Se ieri avete seguito il reveal dei film in corsa alla prossima Notte degli Oscar (se vi siete persi la cosa trovate tutto in questo articolo ) sapete già che, l’acclamato film di Edgar Wright campione d’incassi nel 2017, è in gara in tre categorie tecniche: Miglior Sonoro, Miglior Montaggio Sonoro e Miglior Montaggio.

Nelle ore scorse il regista inglese ha condiviso su Twitter una foto della seconda stesura della sceneggiatura del film, datata 2014, che gli è stata rispedita dalla sua produttrice Nira Park in cui, a pagina due, si lascia andare a una vera e propria… previsione di quello che si è poi effettivamente verificato.

Verificate voi stessi:

Okay, this is spooky. My producer Nira Park just resent me my 2nd draft of ‘Baby Driver’ from 2014. And check out my directors statement on Page 2. A premonition no less! pic.twitter.com/UGfCO3HMH9

— edgarwright (@edgarwright) 23 gennaio 2018