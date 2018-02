tempo di lettura 2'

Si è tenuta ieri sera a Los Angeles e New York la settantesima edizione dei, i premi del sindacato degli sceneggiatori (Writers Guild) che si dividono in miglior sceneggiatura originale, miglior sceneggiatura adattata e miglior documentario.

Le categorie riflettono quelle degli Oscar, ecco quindi che spesso i premi riflettono quelli dell’Academy, anche se il regolamento della WGA è diverso da quello degli Oscar, e quindi chi viene escluso dai primi non per forza non ottiene una nomination ai secondi. La cosa rende più incerta la corsa all’Oscar per la miglior sceneggiatura originale (in particolare perché Tre Manifesti a Ebbing, Missouri non aveva era tra i nominati ai WGA). In questo caso il vincitore è Scappa – Get Out di Jordan Peele, che è anche tra i nominati all’Oscar. Delude la mancata vittoria di La Forma dell’Acqua – The Shape of Water: l’ultima pellicola a vincere l’Oscar come miglior film dopo aver perso il WGA (se qualificata con una nomination) è stata Million Dollar Baby.

Più certo sembra invece il destino dell’Oscar alla miglior sceneggiatura adattata: le nomination corrispondono esattamente a quelle dei WGA, e in questo caso il premio è andato a Chiamami col tuo Nome (scritto da James Ivory, tratto dal romanzo di André Aciman), che due giorni fa aveva vinto anche l’USC Scripter Award. La pellicola di Luca Guadagnino è l’unica, nella categoria delle sceneggiature adattate, ad avere anche la nomination all’Oscar come miglior film e questo, unito al WGA Award appena ricevuto, dovrebbe tradursi in una statuetta.

Ricordiamo che un anno fa Moonlight vinse il WGA come sceneggiatura originale ma ottenne l’Oscar come sceneggiatura adattata (per via dei diversi regolamenti), Arrival vinse il WGA come sceneggiatura originale. L’Oscar come sceneggiatura originale andò a Manchester by the Sea.

Ecco la lista:

SCENEGGIATURA ORIGINALE Get Out

Written by Jordan Peele; Universal Pictures SCENEGGIATURA ADATTATA Call Me by Your Name

Screenplay by James Ivory; Based on the Novel by André Aciman; Sony Pictures Classics DOCUMENTARIO Jane

Written by Brett Morgen; National Geographic

La 90esima edizione degli Academy Awards, condotta da Jimmy Kimmel per la seconda volta, si terrà nella notte tra il 4 e il 5 marzo.

