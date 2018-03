tempo di lettura 3'

Mancano poche ore alla 90esima edizione degli Academy Awards: noi di BadTaste.it, come da tradizione, seguiremo la diretta di Sky (in chiaro su TV8 ) in live-blogging qui sul sito e sui social a partire dalle 23:30.

Anche quest’anno abbiamo attivato l’Oscar Ballot personalizzato di BadTaste.it – per avere a portata di mano i propri pronostici durante la lunga Notte degli Oscar. Oltre 600 persone, nel momento in cui scriviamo questo articolo, hanno partecipato registrando i propri pronostici: noi abbiamo raccolto i dati statistici dai quali emergono alcune interessanti informazioni. Tre Manifesti a Ebbing, Missouri vincerà l’Oscar come miglior film secondo il 58% dei lettori (una previsione diversa dalla nostra), mentre Guillermo del Toro otterrà l’Oscar come miglior regista per il 73% dei lettori. Per le interpretazioni, è un plebiscito: oltre l’80% ritiene che Frances McDormand e Gary Oldman otterranno il premio. L’Oscar più sicuro (con quasi il 90% dei voti) è quello a Coco come miglior film d’animazione.

Vi riportiamo le statistiche qui sotto, siete ancora in tempo per compilare i vostri pronostici in questa pagina!

MIGLIOR FILM Tre manifesti a Ebbing, Missouri 58.6%

La Forma dell’Acqua 22.7%

Chiamami col tuo nome 4.2%

Dunkirk 3.6%

Il Filo Nascosto 2.9%

L’ora più buia 2.3%

Lady Bird 2.3%

Scappa – Get Out 2%

The Post 1.7%

MIGLIOR REGIA La Forma dell’Acqua · Guillermo del Toro 73.1%

Dunkirk · Christopher Nolan 17.7%

Il Filo Nascosto · Paul Thomas Anderson 5.4%

Lady Bird · Greta Gerwig 3%

Scappa – Get Out · Jordan Peele 0.8%

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA L’ora più buia · Gary Oldman 83%

Il Filo Nascosto · Daniel Day-Lewis 9.6%

Chiamami col tuo nome · Timothee Chalamet 4.5%

Scappa – Get Out · Daniel Kaluuya 1.8%

Roman J. Israel, Esq. · Denzel Washington 1.1%

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA Tre manifesti a Ebbing, Missouri · Frances McDormand 80.8%

La Forma dell’Acqua · Sally Hawkins 9.2%

Lady Bird · Saoirse Ronan 5.3

The Post · Meryl Streep 2.4%

I, Tonya · Margot Robbie 2.4%

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA Tre manifesti a Ebbing, Missouri · Sam Rockwell 77%

Tre manifesti a Ebbing, Missouri · Woody Harrelson 7.1%

Tutti i soldi del mondo · Christopher Plummer 6.5%

La Forma dell’Acqua · Richard Jenkins 5.1%

The Florida Project · Willem Dafoe 4.4%

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA I, Tonya · Allison Janney 58.4%

La Forma dell’Acqua · Octavia Spencer 17.7%

Lady Bird · Laurie Metcalf 12.8%

Il Filo Nascosto · Lesley Manville 7.5%

Mudbound · Mary J. Blige 3.6%

MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE Tre manifesti a Ebbing, Missouri 57.2%

La Forma dell’Acqua 17.3%

Scappa – Get Out 15.6%

Lady Bird 9.5%

The Big Sick 0.5%

MIGLIOR SCENEGGIATURA NON ORIGINALE Chiamami col tuo nome 78.8%

Logan 8.9%

The Disaster Artist 8.9%

Mudbound 2.1%

Molly’s Game 1.4%

MIGLIOR FILM STRANIERO L’insulto 36.5%

The Square 32.6%

Loveless 12.8%

Una donna fantastica 11.6%

Corpo e Anima 6.6%

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE Coco 88%

Loving Vincent 8.6%

The Breadwinner 1.7%

Ferdinand 1.2%

Baby Boss 0.6%

MIGLIOR FOTOGRAFIA Blade Runner 2049 67%

Dunkirk 20%

La Forma dell’Acqua 10.8%

L’ora più buia 1.5%

Mudbound 0.8%

MIGLIOR SCENOGRAFIA La Forma dell’Acqua 48.3%

Blade Runner 2049 30.8%

Dunkirk 10.7%

La Bella e la Bestia 7.2%

L’ora più buia 3%

MIGLIOR MONTAGGIO Dunkirk 60.7%

Baby Driver 23.3%

La Forma dell’Acqua 8.6%

Tre manifesti a Ebbing, Missouri 4.7%

I, Tonya 2.9%

MIGLIOR COLONNA SONORA La Forma dell’Acqua 54.1%

Dunkirk 25.1%

Star Wars: Gli Ultimi Jedi 8.4%

Il Filo Nascosto 8.1%

Tre manifesti a Ebbing, Missouri 4.4%

MIGLIOR CANZONE Coco 35.9%

The Greatest Showman 32.1%

Chiamami col tuo nome 27.5%

Mudbound 3.6%

Marshall 0.9%

MIGLIORI EFFETTI SPECIALI Blade Runner 2049 50.8%

The War – Il Pianeta delle Scimmie 25.1%

Star Wars: Gli Ultimi Jedi 13.7%

Guardiani della Galassia Vol. 2 9.5%

Kong: Skull Island 1.1%

MIGLIOR SONORO Dunkirk 66.1%

Blade Runner 2049 12.8%

Baby Driver 10.8%

La Forma dell’Acqua 5.7%

Star Wars: Gli Ultimi Jedi 4.7%

MIGLIOR MONTAGGIO SONORO Dunkirk 56.6%

Baby Driver 2 2.5%

Blade Runner 2049 11.7%

La Forma dell’Acqua 5.1%

Star Wars: Gli Ultimi Jedi 4.1%

MIGLIORI COSTUMI Il Filo Nascosto 55.7%

La Forma dell’Acqua 17.6%

La Bella e la Bestia 14.7%

L’ora più buia 7.7%

Vittoria e Abdul 4.4%

MIGLIOR TRUCCO E ACCONCIATURA L’ora più buia 85.1%

Wonder 9.3%

Vittoria e Abdul 5.6%

MIGLIOR DOCUMENTARIO Last Men in Aleppo 40.8%

Icarus 29%

Visages, visages 14.7%

Strong Island 9.3%

ABACUS: Small Enough to Jail 6.2%

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO DOCUMENATRIO Heroin(e) 45.3%

Edith+Eddie 21%

Heaven is a Traffic Jam On The 405 13.1%

Traffic Stop 11.6%

Knife Skills 9%

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO The Silent Child 50.3%

The Eleven O’Clock 18%

DeKalb Elementary 15.2%

My Nephew Emmett 9.5%

Watu Wote: All of Us 7.1%

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO ANIMATO Dear Basketball 38.4%

Lou 32.9%

Negative Space 13.8%

Garden Party 8.6%

Revolting Rhymes 6.3%

La 90esima edizione degli Academy Awards, condotta da Jimmy Kimmel per la seconda volta, si terrà nella notte tra il 4 e il 5 marzo.

Trovate tutte le notizie sulla corsa agli Oscar nella nostra sezione speciale!