tempo di lettura 2'

Pro.Boxoffice ha pubblicato le nuove stime di incasso di, l’attesissimo cinecomic dei Marvel Studios diretto dai fratelli Russo e interpretato da un cast che comprende tutti i volti più noti dell’Universo Cinematografico della Casa delle Idee.

Le prime proiezioni (ovviamente parliamo del primo fine settimana in Nord America) piazzavano il film su una cifra intorno ai 215 milioni, che scendevano a 200 secondo quelle ufficiali della Disney (la major è solitamente molto “conservatrice” e preferisce non sparare alto). Secondo il sito citato in apertura, la pellicola dei fratelli Russo sarebbe ora proiettata verso un debutto compreso fra i 235 e i 255 milioni e un incasso americano complessivo da 565-650 milioni, inferiore a quello di Black Panther.

Per capire quello che accadrà realmente e se l’incasso d’esordio di Star Wars: Il Risveglio della Forza (247,96 milioni di $) verrà scalzato dal primo gradino del podio della specifica classifica non ci resta che attendere ancora una settimana abbondante. Quello che è certo è che Avengers: Infinity War pare già destinato a diventare il miglior debutto per un film dell’UCM.

Monitoreremo l’evolversi della situazione, ovviamente…

LEGGI ANCHE:

Gli Avengers torneranno in due film che sono stati girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso del 2017. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà negli Usa il 27 aprile 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film sono diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film sono stati girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Tra i componenti del cast d’eccezione citiamo Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Paul Rudd, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Tom Hiddleston, Tessa Thompson, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin.