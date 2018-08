Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 3'

Dopo dieci anni di sviluppo,di Luca Guadagnino è pronto a essere mostrato al Festival di Venezia, dove parteciperà in Concorso.

Nell’attesa, Amazon (che distribuisce la pellicola negli USA) ha diffuso il manifesto ufficiale del film, che potete vedere qui sotto, mentre l’Hollywood Reporter ha pubblicato una lunga intervista con il regista 47enne.

Nell’intervista Guadagnino parla a lungo delle sue ispirazioni e della lavorazione del film, vi riportiamo anche alcuni passaggi particolarmente interessanti:

Sono suo amico e lo conosco da tanto tempo. Durante una cena mi ha detto “non ti serve alcuna benedizione, vai a fare il tuo film.” È stato molto generoso. Ha visto il film, ma non sta a me riferire la sua reazioe. Posso solo dire che dopo, mi ha chiamato, ed è stata una grande telefonata.

Spero che vivano il film come un’esperienza inarrestabile che si infilerà in profondo sotto la loro pelle, fino alla spina dorsale. Spero che sia l’esperienza più disturbante possibile. Si tratta di immergersi in un mondo di tumulto e oscurità senza compromessi.

Guadagnino ha anche parlato del personaggio di nome Dr. Jozef Klemperer, che sappiamo sarà interpretato da Tilda Swinton ma che nei crediti viene attribuito a Lutz Ebersdorf:

Ma è Tilda Swinton o qualcun altro con del makeup?

L’interpretazione di Lutz Ebersdorf è fantastica, vero?

C’è davvero un tedesco ottantaduenne sconosciuto che interpreta uno dei protagonisti?

Mi piace coinvolgere nel cast del mio film persone che non sono necessariamente attori. In Chiamami col tuo Nome ho chiesto a una signora che vedevo andare in giro in bici, Vanda Capriolo, di interpretare Mafalda, e ora ha un ruolo anche in Suspiria. Mi piace ragionare fuori dagli schermi.

Ci saranno particolari annunci riguardo a questo personaggio?

No, no. È Lutz Ebersdorf. Si è parlato tanto di Tilda Swinton, ma non so da dove sia uscita questa cosa, non so perché.