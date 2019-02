tempo di lettura 2'

Mancano pochissimi giorni alla 91esima cerimonia degli Academy Awards, che noi di BadTaste.it seguiremo in diretta live-blogging come ogni anno a partire dalle 23:30 di domenica sera 24 febbraio.

Chi vincerà? Quante statuette conquisteranno Roma, Green Book, La Favorita, Black Panther, A Star is Born, Bohemian Rhapsody, Vice – L’Uomo nell’Ombra e BlackKklansman, gli otto nominati come miglior film?

Come da tradizione, sono disponibili i nostri Oscar Ballot personalizzati: fino a domenica pomeriggio potrete inviarci i vostri pronostici, condividerli sui social o stamparli per confrontarli durante la Notte degli Oscar. Noi li utilizzeremo per stilare, domenica pomeriggio, un “pronostico dei lettori di BadTaste.it” basato sulle statistiche di voto (guarda quello del 2018). Lunedì decreteremo poi i dieci utenti che hanno indovinato più statuette (guarda la classifica del 2018). Nella pagina dei pronostici abbiamo anche inserito un file da stampare sul quale potete spuntare i film che avete visto, così da sapere quali recuperare nei pochi giorni che ci separano dalla premiazione.

La 91esima edizione degli Oscar si terrà il 24 febbraio in diretta dal Dolby Theatre presso Hollywood & Highland. Quest’anno non vi sarà un conduttore principale: la cerimonia verrà presentata da un gruppo di personaggi del mondo dello spettacolo.

