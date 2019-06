tempo di lettura 2'

In un approfondimento dell’Hollywood Reporter dedicato alle performance di, il magazine dedica un passaggio all’arrivo del team dei Mutanti all’interno dell’Universo Cinematografico della Marvel.

In un passaggio viene citato un insider secondo il quale:

Non c’è alcuna fretta di riportare gli X-Men sul mercato dopo questo film. E quando ritorneranno, allungheranno la marcia dei Marvel Studios di altri dieci anni.

Insomma, in maniera abbastanza logica, Kevin Feige e soci, non hanno alcuna necessità di ributtare nell’arena il team dei mutanti Marvel in tempi brevi. D’altronde, anche se gli annunci ufficiali latitano ancora – forse arriveranno durante il Comic-Con o alla D23 – è praticamente certo che da quelle parti abbiano già delineato i prossimi cinque anni di UCM. E se abbiamo imparato una cosa in questi 11 anni, è che i Marvel Studios, come Drugo Lebowski, sanno aspettare.

In ogni caso, terremo gli occhi bene aperti…

Questa la sinossi:

La telepate Jean Grey sviluppa incredibili poteri psichici che corrompono la sua mente, trasformandola nella terribile Fenice Nera.Gli X-men alle prime armi, Ciclope (Tye Sheridan), Tempesta (Alexandra Shipp), Nightcrawler (Kodi Smit-McPhee) e Quicksilver (Evan Peters) uniscono le forze con l’indomita Mystica (Jennifer Lawrence) e l’imprevedibile Magneto, ora a capo di un gruppo di mutanti dell’isola di Genosha, per salvare la vita della loro amica.

Nel film troveremo James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Evan Peters, Kodi-Smit McPhee, Alexandra Shipp, Lamar Johnson, Sophie Turner e Jessica Chastain.