È il sito ufficiale americano dia confermare ufficialmente che la pellicola di Todd Phillips ha ricevuto effettivamente il Rating R (divieto ai minori di 17 anni non accompagnati da un adulto) dall’MPAA. La promessa del regista di “non giocare sul sicuro” è stata quindi mantenuta, nonostante fosse stata accolta con un certo scetticismo da chi pensava che la Warner Bros. avrebbe cercato di rendere il film appetibile al pubblico di tutte le età.

L’MPAA ha giustificato il divieto con la presenza di “pesante violenza carica di sangue, comportamento inquietante, linguaggio scurrile e brevi immagini di tipo sessuale”, a indicare che il film non lesinerà sulla violenza e non sarà certo per tutta la famiglia.

Vi ricordiamo che la pellicola verrà presentata in anteprima mondiale al Festival di Venezia il 31 agosto, quando uscirà anche il trailer finale. Noi saremo al Lido e pubblicheremo le nostre recensioni non appena terminerà la premiere mondiale quella sera.

Joker sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures e uscirà nelle sale italiane il 3 ottobre 2019.