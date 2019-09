è al TIFF per presentare la sua ultima pellicola,(che, al momento, è decisamente apprezzata dalla critica ), ma inevitabilmente il filmmaker è finito anche a discutere di

In una nuova intervista rilasciata a Uproxx gli è stato chiesto un parere circa l’accoglienza riservata al suo Guerre Stellari e quella ricevuta, al tempo, da Star Wars: L’Impero Colpisce Ancora. Nonostante oggi come oggi l’Episodio V sia ritenuto da molti come il miglior tassello della saga, al tempo della sua uscita, come vi abbiamo già spiegato, le reazioni dei fan, nonostante i social inesistenti, furono molto simili nei toni e nei temi a quelle per The Last Jedi.

E Johnson ammette di essere rimasto anche lui contrariato dopo aver visto il film da ragazzino:

È questo il punto. Ricordo in maniera molto vivida di essere rimasto deluso dall’Impero Colpisce Ancora quando ero ragazzino. Mio padre mi aveva portato a vedere Una Nuova Speranza che ero ancora molto piccolo. E ricordo tutto molto bene, specie nel contesto del Ritorno dello Jedi che da piccolo adoravo. Ma poi, lentamente, l’Impero è diventato il mio Guerre Stellari preferito […] Sì. È un film che ti resta addosso. È questa la ragione per cui, anche se al tempo ho avuto la reazione che ti ho descritto, mi è rimasto dentro, diventando sempre più importante per me. Ma poi mi ricordo anche i prequel, il livore contro di loro. Ho come il sospetto che la gente si sia dimenticata del tenore, del livello dei danni. Ma noi ce lo ricordiamo perché l’abbiamo vissuto. Accade quando hai un seguito di fan così appassionati, e con Star Wars è così se non di più. Non puoi arrabbiarti con un lato [del fandom, ndr.] quando la passione è anche la ragione per cui c’è anche della positività. Fa tutto parte della storia ed è sempre stato così. Ed è per questo che amo Star Wars.

Nel cast tornano Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Trovate tutte le informazioni sul film, con gli aggiornamenti e le novità, nella scheda.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, è uscito il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia.