Sono ben venti i film che hanno passato la prima selezione per la nomination all’Oscar per i migliori effetti visivi: il comitato preposto dall’Academy ha steso una lista preliminare di venti titoli che a fine mese scenderanno a dieci. Tra essi anche Cats, sebbene il film non sia ancora pronto (il New York Film Critics Circle, che oggi annuncerà i premi annuali, non ha ancora avuto moto di vederlo perché sarà pronto “da metà dicembre”, come rivelato qualche giorno fa ), oltre ovviamente a Il Re Leone ( snobbato dagli Annie ), cinecomic come Spider-Man: Far From Home, Avengers: Endgame e Captain Marvel e, inevitabilmente, Star Wars: L’Ascesa di Skywalker. Non manca, infine, The Irishman.

Ecco la lista completa:

“Ad Astra”

“The Aeronauts”

“Aladdin”

“Alita: Battle Angel”

“Avengers: Endgame”

“Captain Marvel”

“Cats”

“Dumbo”

“Fast and Furious Presents: Hobbs & Shaw”

“Ford v Ferrari”

“Gemini Man”

“The Irishman”

“Jumanji: The Next Level”

“The Lion King”

“Men in Black: International”

“Midway”

“1917”

“Spider-Man: Far from Home”

“Star Wars: The Rise of Skywalker”

“Terminator: Dark Fate”

Le nomination agli Oscar verranno annunciate il 13 gennaio e i premi si terranno il 9 febbraio a Hollywood. Potete seguire tutti gli aggiornamenti sulla stagione dei premi in questo archivio.

Fonte: Indiewire