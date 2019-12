John Boyega torna a parlare de, la pellicola del 2017 scritta e diretta dache continua a far discutere a due anni dalla release specie e soprattutto in queste giornate di debutto per

Ecco le sue parole:

Quello che mi emozionava era l’idea di poter vedere Rian alle prese con il suo specifico approccio verso qualcosa che era alquanto importante. E apprezzavo l’idea l’idea di mettere alle prese questi personaggi con delle sfide, vederli separati e sotto stress. Ma sarò anche onesto nel dire che pensavo che avrebbero potuto fare di meglio, specialmente con Finn e Rose. Sai, in quanto nero, finisci per avvertire un certo peso. Non hai niente a che fare con Rey e Kylo. La storia non doveva servire Finn e Rose. E mi sono davvero divertito, anche perché era una cosa che non ho notato sul set, ma solo vedendo il film. Ma ho davvero amato l’esperienza del dare vita a quella pellicola.

Qualche giorno fa, in una lunga intervista su Hypebeast in vista dell’uscita di Star Wars 9, John Boyega aveva già toccato la questione Gli Ultimi Jedi, lamentandosi di non aver visto esplorati alcuni aspetti collegati al suo personaggio (trovate maggiori dettagli QUI).

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker di J.J. Abrams è al cinema dal 18 dicembre 2019.

Nel cast torneranno Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o.

Nuovi membri del cast sono Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan.

Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumi), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (effetti visivi), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).

