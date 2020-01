Un nuovo, importante record d’incassi pere la Disney.

Nel corso del weekend, infatti, il film è diventato il maggiore incasso di sempre a livello globale nel genere dell’animazione, con 1.325 miliardi di dollari. Battuti, quindi, i record di Frozen (1.281 miliardi) e Gli Incredibili 2 (1.243 miliardi). In realtà il remake de Il Re Leone sarebbe in cima alla classifica con 1.65 miliardi di dollari, ma la Disney non lo classifica come film d’animazione (nonostante sia interamente animato al computer, e infatti è stato inserito nella categoria animata in vari premi della critica). Rimane il fatto che i primi tre incassi d’animazione a livello globale sono Disney (ovviamente la classifica non tiene conto dell’inflazione).

È l’ennesimo record per Frozen 2, che con 130 milioni di dollari ha registrato il miglior esordio animato per il mese di novembre e il primo film d’animazione non estivo a esordire con più di 100 milioni di dollari, oltre a ottenere il maggiore incasso di sempre nei cinque giorni del Ringraziamento (123 milioni).

Frozen 2 si conferma poi il terzo maggiore incasso globale del 2019 dopo Avengers: Endgame (2.79 miliardi) e Il Re Leone (1.65 miliardi). Negli Stati Uniti ha raccolto 449 milioni di dollari finora, rimanendo in top five per sette settimane consecutive, una rarità oggigiorno. Il territorio più redditizio dopo gli USA è stata la Cina, con 118 milioni di dollari, seguita da Giappone (103 milioni), Corea (96.2 milioni) e Regno Unito (65 milioni).

La sinossi:

La squadra creativa premiata con l’Oscar, formata dai registi Jennifer Lee e Chris Buck e dal produttore Peter Del Vecho, riporta sul grande schermo gli amati protagonisti Elsa, Anna, Olaf e Kristoff che nella versione italiana hanno ancora una volta le voci di Serena Autieri, Serena Rossi, Enrico Brignano e Paolo De Santis.

La pellicola è arrivata in Italia il 27 novembre.

