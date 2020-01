Come ormai sappiamoè tornato a vestire i panni di Wicket l’Ewok in una brevissima sequenza diambientata sulla luna boscosa di Endor. Wicket è comparso per la prima volta sul grande schermo in Il Ritorno dello Jedi nel 1983, e in episodio IX a quanto pare non era l’unico della sua stirpe.

Parlando con Inverse Davis ha rivelato infatti che dopo gli eventi di Episodio VI Wicket ha addirittura avuto un figlio, che si intravede nella scena sopracitata. Alla domanda “cosa pensi che abbia fatto Wicket tra Il Ritorno dello Jedi e L’Ascesa di Skywalker” l’attore ha risposto:

È difficile. È stata buona la vita per gli Ewok oppure no? Mi piace pensare che la loro vittoria [in episodio VI] li abbia fatti sentire piuttosto bene con loro stessi. Voglio dire, Wicket ha avuto un figlio – l’altro Ewok che vedi in L’Ascesa di Skywalker è suo figlio, e in effetti nella realtà c’era mio figlio dentro a quel costume. Quindi non sembra soffrire molto. Ha una famiglia e cose del genere.

Il film di J.J. Abrams è arrivato al cinema il 18 dicembre 2019.

Nel cast tornano Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o.

Nuovi membri del cast sono Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan.

Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumi), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (effetti visivi), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).

