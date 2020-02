Le misure messe in atto dal governo e dalle regioni per far fronte all’ emergenza Coronavirus stanno avendo un impatto su tutta l’economia del paese, e rischiano di mettere in ginocchio vari settori, incluso quello dello spettacolo. Da tre giorni sono chiuse le sale cinematografiche di Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna ( e nelle Marche , anche se il provvedimento potrebbe essere ribaltato nei prossimi giorni): gli incassi sono crollati e le distribuzioni hanno rinviato numerosi film (anche pellicole la cui uscita era prevista dopo la fine dell’ordinanza, che scadrà il 29 febbraio in Piemonte e il 1 marzo nelle altre regioni). Tutta la filiera sta subendo le ripercussioni (incluso il nostro sito, che si sostenta anche grazie alle pubblicità dei film in uscita): sono stati rinviati festival come SeeYouSound (Torino) e Ce l’ho corto film festival (Bologna).

Ecco quindi che l’ANEC, associazione italiana che rappresenta gli esercenti cinematografici, si prepara a chiedere lo stato di crisi, come riporta il sito ufficiale:

L’ANEC invita a sostenere le imprese e i lavoratori del settore, fortemente penalizzato non soltanto nelle zone a rischio

Le sale cinematografiche sostengono e condividono ogni misura adottata per la prevenzione del contagio da Coronavirus. “Nelle cinque Regioni dove sono state disposte misure straordinarie di concerto tra Governo e Regioni”, ricorda Mario Lorini, Presidente dell’ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinema), “tutti i cinema – come i luoghi di cultura e di spettacolo, le scuole e ogni altra attività pubblica – restano chiusi fino a domenica prossima. Per le imprese e per i lavoratori coinvolti si reputano necessarie e urgenti misure straordinarie, come ad esempio la cassa integrazione in deroga. Siamo certi, e ci siamo già attivati al riguardo, che il Governo e i Ministeri competenti sapranno valutare con attenzione tali elementi: assieme alle Associazioni dello spettacolo abbiamo chiesto che sia dichiarato lo stato di crisi per tutto il territorio nazionale; assieme all’Anica stiamo dialogando con il ministero di riferimento, il MiBACT, mentre si sta aprendo un confronto al MISE che coinvolge tutti i settori dell’industria e del commercio”.

“Purtroppo”, prosegue Lorini, “in questo momento prevale un senso di allarme anche laddove non vi sono rischi per la salute pubblica e ciò si traduce in un impatto drammatico per le imprese di esercizio di tutta Italia: dopo il forte calo di spettatori nel weekend, anche ieri si è registrato un calo del 65% sul 2019 e del 75% rispetto alla settimana precedente; in più, questa settimana è stato previsto il rinvio dell’uscita della gran parte dei titoli di maggior richiamo”.

“È prevedibile il senso di attesa e di cautela”, afferma Lorini; “tuttavia l’esercizio cinematografico, che seguirà con attenzione gli sviluppi e che si adeguerà prontamente ad ogni determinazione utile e necessaria, si associa all’invito delle Istituzioni a mantenere la calma e ad approfittare delle possibilità di trascorrere il proprio tempo libero con serenità nei consueti luoghi di intrattenimento, dove si possono vedere numerosi film belli e interessanti. Restiamo ancorati alla realtà ma vogliamo dare un segnale di sicurezza e di tranquillità ad un Paese che deve reagire”, conclude Lorini.