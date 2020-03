Le modalità del ritorno di Palpatine innon sono state approfondite nel film: a colmare questa carenza ci pensa l’adattamento a romanzo di Rae Carson confermando che si trattava di un clone.

Il libro, in uscita il 17 marzo, è stato venduto in anteprima alla C2E2 di Chicago, e così hanno iniziato a trapelare le informazioni su questo particolare, che conferma quanto anticipato dal supervisore agli effetti visivi della ILM Roger Guyett al magazine di settore Cinefex:

Ian McDiarmid aveva un ruolo centrale nei film originali. JJ voleva riportarlo indietro rivelando che Palpatine non era stato completamente distrutto già in Episodio VII. Aveva creato un clone di se stesso e, con l’aiuto dei Sith a lui leali, si era fatto “ricostruire” in una forma frammentata e instabile. Quando Kylo lo incontra, Palpatine non è completamente formato, e dipende da rubi e meccanismi, muovendosi nel suo laboratorio su un meccanismo progettato da Kevin Jenkins. Ha lo spirito del Sith, ma è intrapplato in un corpo incompleto.