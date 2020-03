Sono passati quasi due anni dall’uscita di, la prima parte della “doppia pellicola” dei fratelli Russo che ha raccontato la Guerra dell’Infinito.

Eppure stiamo continuando a scoprire interessanti curiosità su questo progetto. Come quella raccontata da Kevin Smith collegata a una questione che era già stata svelata da alcuni concept grazie ai quali avevamo scoperto che Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) avrebbe indossato i costumi di altri supereroi.

In una puntata del suo podcast su YouTube Fatman Beyond (che è stata poi messa come privata, ma di cui ScreenRant di propone ancora il resoconto) Kevin Smith ha svelato che i fratelli Russo avevano materialmente girato una scena di Avengers: Infinity War in cui lo Stregone Supremo indossava l’armatura di Iron Man e Tony Stark quella di Doctor Strange:

C’era del footage o una foto di Robert Downey Jr con addosso il mantello che era scappata fuori ben prima dell’uscita di Infinity War quindi sappiamo che l’hanno girata. Lo sappiamo personalmente che l’hanno girata perché quando gli sceneggiatori sono venuti da noi… prima di andare via ci fanno “Volete vedere qualcosa?”, hanno tirato fuori il telefono e ci hanno letteralmente mostrato non un concept, che era quello che già girava su internet ed era già una figata quella, ma ci hanno fatto vedere il fo**uto Sherlock con addosso la fo**uta armatura di Iron Man. Ma proprio con l’armatura indossata e, accanto a lui, Tony con il mantello, cosa che ci ha portato a esclamare “Porca pu**ana!”. Al che loro ci dicono “Non possiamo parlarne”. E poi ecco che la cosa viene diffusa e io mi ritrovo a pensare “Abbiamo visto quella foto! Ed era una figata!”

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.