L’incubo diè una delle sequenze più discusse diper il suo significato e le possibili implicazioni nell’universo cinematografico DC. Il film diarrivato al cinema non ha ripagato le attese, ma la Snyder Cut in arrivo su HBO Max nel 2021 farà ammenda.

È quanto suggerito dal regista in persona in risposta a un fan che gli ha chiesto: “Ci saranno altre scene sull’incubo?“.

“Oh sì” ha ribattuto.

Come poi confermato su Vero, come potete vedere a seguire, il regista ha risposto al tweet di Harry J. Lennix (Martian Manhunter sotto mentite spoglie nell’Uomo d’Acciaio e in Batman V Superman), lasciando intendere che avrà un ruolo tutt’altro che marginale.

Justice League, la Snyder Cut

Vi ricordiamo che il film arriverà sulla piattaforma streaming nel 2021 perché intanto Snyder terminerà la post-produzione che non aveva avuto le risorse per completare, impiegando un budget superiore ai 30 milioni di dollari. Al momento non è stato ancora ufficializzato se si tratterà di un film di 4 ore o di una mini serie in sei parti. Qui trovate tutti i dettagli.

