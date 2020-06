Grandi proteste si stanno svolgendo in praticamente tutto il globo. Fortunatamente gran parte di queste proteste sono pacifiche, e a volte c’è anche chi tenta di portare un po’ di “leggerezza” per le strade. Per esempio di recente anche lo stesso(AKA Luke Skywalker) si è imbattuto in un curioso video che mostra un ragazzo in Francia che durante il passaggio della polizia nel bel mezzo di una protesta si è messo a suonare con la sua tromba l’iconica Marcia Imperiale di

Potete vedere il video ricondiviso su Twitter anche da Hamill qua sotto:

Nel cast tornano Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o. Nuovi membri del cast sono Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan.

Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumi), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (effetti visivi), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).

FONTE: Twitter