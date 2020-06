ha vestito i panni del Generale Zod in L’Uomo d’Acciaio die da sempre supporta il lavoro del regista, anche quando si parla della famigerata Snyder Cut diche sarà disponibile per il pubblico dal prossimo anno sulla piattaforma streaming HBO Max.

E proprio di recente Shannon, ospite al podcast Car Con Carne ha condiviso con il pubblico parole molto sentite verso il traguardo raggiunto dal suo amico Zack Snyder:

Sono in contatto con il mio amico Zack Snyder. Ha avuto un periodo difficile, tra scontri in famiglia e ciò che c’è stato con la Warner Bros. Zack è un uomo gentile, laborioso e super coscienzioso e spero che questa release gli dia un po’ di senso di soddisfazione o di rivendicazione o qualsiasi altra cosa perché è una brava persona e merita di meglio di quello di cui ha avuto a che fare.

Justice League, la Snyder Cut

Vi ricordiamo che il film arriverà sulla piattaforma streaming nel 2021 perché intanto Snyder terminerà la post-produzione che non aveva avuto le risorse per completare, impiegando un budget superiore ai 30 milioni di dollari. Al momento non è stato ancora ufficializzato se si tratterà di un film di 4 ore o di una mini serie in sei parti. Qui trovate tutti i dettagli.

Cosa ne pensate delle parole di Shannon dedicate a Zack Snyder? Ditecelo nei commenti!

FONTE: SR