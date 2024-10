Gli Anelli del Potere 2, Robert Aramayo risponde alle critiche: “Sbagliato usare Tolkien come arma, invito al dialogo”

Pubblicazione: 17 ottobre alle 14:00

In un’interessante video intervista di Complex Pop Culture, Robert Aramayo - Elrond nella serie degli Anelli del Potere - ha risposto ad una domanda riguardo la parte di fan che critica pesantemente la serie per le sue scelte narrative.

L’attore, che più volte e come il personaggio che interpreta si è dimostrato appassionato e più che preparato riguardo agli scritti di Tolkien, ha infatti parlato della differenza tra l’usare il materiale cartaceo come spunto per intrattenere una stimolante discussione e il brandirlo come arma per attaccare qualsiasi aspetto della serie non corrisponda alle aspettative:

Lo capisco, se amate la mitologia di Tolkien, accetto che abbiate trovato frustranti alcune delle scelte che abbiamo fatto nella serie. Ma vorrei pregare le persone di provare almeno a pensare che abbiamo fatto queste scelte basandoci sul materiale limitato che abbiamo a proposito della Seconda Era. E questa discussione può essere divertente e stimolante. Ma se la usi come arma, allora… la usi solo per attaccare, ed è un problema. Alla fine vorrei solo che le persone provassero a guardare la serie.

Io mi consolo pensando che la Tolkien Estate la adora, direi che come approvazione a me basta quella.

(Gil-Galad) ha poi concluso, in maniera più secca:

La seconda stagione degli Anelli del Potere é disponibile al completo su Prime Video. Restiamo in attesa di annunci ufficiali riguardo la produzione della terza stagione.