Spider-Man: Andrew Garfield credeva di "essere troppo vecchio" per la parte, ma poi ha imparato a "mandare tutto a fanc*lo"

Dopo aver recitato nel 2012 e nel 2014 nei due film di The Amazing Spiderman, Andrew Garfield è tornato a interpretare i panni del supereroe in Spider-Man: No Way Home, uscito nel 2021.

Ho fatto la prima audizione e ho pensato non ci fosse speranza. Mi sembrava di essere troppo vecchio. In generale mi sentivo come se avessi 25 o 26 anni e interpretassi un liceale. So di avere buoni geni e tutto il resto, ma non pensavo fosse la mia strada. Sono stato sorpreso di avere l'opportunità di fare un vero e proprio provino.

Ospite del podcast Happy Sad Confused, l'attore ha rivelato che non credeva avrebbe ottenuto la parte durante i provini. Ecco perché:

Garfield ha così terminato il provino sentendosi “molto bene” grazie a quel cambiamento di mentalità e ha finito poi per ottenere la parte.

Nell'attesa di scoprire se questo diventerà realtà, potremo rivedere a breve Garfield in We Live in time, love story dove recita al fianco di Florence Pugh, che arriverà prossimamente nei cinema italiani grazie a Lucky Red.

