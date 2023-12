Timothée Chalamet è uno degli ultimi nomi capaci di spostare gli equilibri a Hollywood. Un volto e un corpo che hanno aperto la strada a nuovi personaggi, protagonisti maschili diversi. La sua presenza scenica sta segnando i confini e le caratteristiche dell’attore della contemporaneità. Uno capace di parlare a un pubblico trasversale, di farsi garanzia di qualità. Un professionista che si sa adattare sia al cinema indipendente, fatto di personaggi e atmosfere, che al blockbuster più ambizioso dove la maestosità delle immagini è la chiave. Rivoluzionario, a modo suo, è oggi la guida di una nuova generazione che promette di ridare lustro all’industria cinematografica traghettandola verso il pubblico di domani. Una responsabilità non da poco.

Per festeggiare l’arrivo dell’attesissimo Wonka, dove Timothée Chalamet è assoluto mattatore, vi proponiamo una lista di dieci suoi film da vedere. L’elenco è pensato sulla base di due criteri: la qualità della sua interpretazione e la qualità del film. Quello che leggerete tra poco è l’esito di un mix delle due cose. Contrariamente a quanto facciamo di solito abbiamo dato un ordine crescente. Si parte dal film meno rilevante (pur tra quelli più importanti) come presenza in scena andando a crescere fino a toccare i quattro film più importanti per comprendere il suo modo di interpretare i personaggi e la sua rivoluzione attoriale che passa attraverso il suo corpo, i ruoli che sceglie e il suo modo di essere star.

Interstellar

Una piccolissima parte in un film enorme. Probabile che poche persone l’abbiano riconosciuto la prima volta che hanno visto l’opera di Christopher Nolan. Oggi appena si rivede Interstellar salta subito all’occhio la sua presenza. “Ah ma c’era anche Timothée Chalamet nel film?” è la frase che racconta bene come l’attore sia emerso dall’ombra grazie a ruoli azzeccati uno dopo l’altro.

The French Dispatch

L’incontro atteso tra Wes Anderson e Timothée Chalamet. Il volto e il corpo perfetto per le geometrie del regista. Il film, purtroppo, non è granché. Appartiene all’ultima fase di Anderson, dove la struttura ha preso il sopravvento sul racconto. All’attore non viene quindi concesso uno dei suoi personaggi più memorabili, ma non importa. Tra i film da vedere con Timothée Chalamet va messo The French Dispatch perché regala un bel bianco e nero e un look scompigliato con baffetto, sigaretta e un tono diverso che mostra quanto l’attore sia bravo ad adattarsi ai film in cui partecipa.

Un giorno di pioggia a New York

La collaborazione con Woody Allen è stata piuttosto travagliata. Nel pieno del Me Too il regista era stato travolto dalle polemiche. Timothée Chalamet aveva preso una posizione dura nei suoi confronti dicendo di essersi pentito di aver lavorato con lui e di aver donato il suo compenso in beneficienza. Allen ha affrontato la cosa nel suo libro, come vi abbiamo riportato qui. Poco importa, vedere i due lavorare insieme è stato un piacere. Non sempre a suo agio con l’umorismo e la scrittura di Allen, è riuscito comunque ad andare a ritmo con il resto del cast in una storia d’amore ad incastro che porta i personaggi in giro in una splendida New York.

Lady Bird

Non avete mai avuto l’impressione che Timothée Chalamet e Greta Gerwig vedano il mondo con la stessa lente? I due funzionano benissimo insieme. Nel suo primo film, Lady Bird, ha rischiato di venire schiacciato dalla straordinaria performance di Saoirse Ronan. Invece con il suo Kyle ha dimostrato di saper lavorare con generosità e intelligenza in favore del film rilanciando tutto sulla protagonista. La sua presenza si ricorda meno rispetto a quello della ragazza di cui seguiamo la crescita e le decisioni, ma è proprio il suo personaggio che aiuta a costruire un arco narrativo così di successo.

Piccole Donne

Infilarsi in un’epoca storica, andare in sinergia con il resto del nutritissimo cast di superstar, essere desiderabile e complesso allo stesso tempo. Si chiedeva tanto alla sua interpretazione di Theodore Laurence “Laurie” nella riuscitissima riproposizione del romanzo di Louisa May Alcott. Chalamet in piccole donne riesce a replicare quello che ha fatto in Lady Bird. Il suo carattere è qui un po’ più adulto però tira sempre nella direzione di un’energia giovanile, quasi adolescente, in un’età di passaggio. Questo suo lavoro sul personaggio comunica la giusta autenticità negli struggimenti e nelle sue dichiarazioni d’amore.

Beautiful Boy

Poco dopo Chiamami col tuo nome ecco il secondo grande colpo. In Beautiful Boy interpreta un giovane tossicodipendente. Il film parla di un padre, di un figlio e delle fatiche della riabilitazione. Il ruolo, molto drammatico e non troppo originale, ha gli dato modo di testare gli estremi della sua gamma espressiva. Gioca con le scene madri, quelle con le emozioni più dure che permettono di entrare nell’inquadratura come un virtuoso della recitazione, fino ai momenti di fragilità più intimi e sottratti. Il film fu il culmine di un percorso di crescita con cui aveva guadagnato stima e notorietà. Ecco una stella.

Bones and All

Luca Guadagnino lo porta dentro e fuori la sua zona di comfort, lo fa più volte in un unico film. Nel viaggio di una cannibale alla ricerca di se stessa in un’America desolata Chalamet riesce a intrufolarsi, ormai da grande star, senza far perdere l’attenzione sulla protagonista. In Bones and All si può permettere di essere il personaggio che gli riesce meglio: un giovane problematico dallo sguardo profondo, capace però di darsi e amare. Nel resto del tempo è un cannibale buono, che ha però a che fare con la carne, il sangue, la morte. Tutto l’opposto del ragazzo fragile e rassicurante a cui è abituato. Qui c’è una delle sue migliori interpretazioni.

Dune

Il nuovo corpo dell’eroe, come scrivevamo nella nostra recensione. Magro, apparentemente gracile. Uno che non lavora con i muscoli, ma con la mente e con poteri che vanno oltre l’umana comprensione. Un messia e al contempo un figlio che cerca di essere forte mentre le popolazioni stanno entrando in una guerra planetaria. Il film di Denis Villeneuve non è stata una consacrazione, non ce n’era bisogno, e nemmeno una conferma. È stato la prova più importante per la sua carriera, permettendogli di dimostrare di saper passare dal cinema indipendente a quello maestoso pieno di effetti speciali costruendo comunque personaggi tridimensionali.

Chiamami col tuo nome

Il film che ha cambiato tutto. L’incontro con Luca Guadagnino era probabilmente scritto nelle stelle visto quanto i due sono riusciti a lavorare in armonia nel film. Guardando Chiamami col tuo nome è chiaro che l’attore è riuscito a dare al personaggio tutte le sfumature che il regista voleva, a farsi interprete della sua visione in maniera perfetta. Costruisce Elio tirando fuori l’autenticità delle sensazioni di un giovane innamorato d’estate. Pazzesca la sinergia con Armie Hammer. La scena con il padre è un capolavoro. Guadagnino sapeva bene di avere in mano una carta vincente e ha puntato tutto su Chalamet dandogli la potente e difficilissima inquadratura finale. Scommessa vinta per entrambi.

