Sono Oppenheimer e The Holdovers – Lezioni di vita a vincere la 74 esima edizione degli ACE Eddie Awards, i premi del sindacato dei montatori di Hollywood. A differenza del relativo Oscar, gli ACE Eddie dividono i vincitori in due categorie: miglior film drammatico e miglior commedia. Spesso comunque uno dei vincitori si ritrova con l’Oscar al miglior montaggio in mano: degli ultimi 32 vincitori agli ACE Eddie, 23 hanno vinto l’Oscar. L’anno scorso Top Gun: Maverick vinse l’Eddie come miglior film drammatico ed Everything Everywhere All At Once vinse come miglior film commedia/musical: quest’ultimo ha vinto l’Oscar.

Quest’anno tutti e cinque i candidati all’Oscar per il miglior montaggio (Oppenheimer, Povere creature!, The Holdovers – Lezioni di vita, Killers of the Flower Moon e Anatomia di una caduta) avevano una nomination in una delle due categorie, e al momento Oppenheimer tra i due vincitori sembra il più papabile per l’Oscar. Nel caso vincesse, Jennifer Lame sarebbe la prima donna a vincere la statuetta dal 2015, quando Margaret Sixel vinse per Mad Max: Fury Road.

ACE Eddie Awards 2024: i vincitori

BEST EDITED FEATURE FILM (Drama, Theatrical):

Oppenheimer

Jennifer Lame, ACE

BEST EDITED FEATURE FILM (Comedy, Theatrical):

The Holdovers

Kevin Tent, ACE

BEST EDITED ANIMATED FEATURE FILM:

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Michael Andrews, ACE

BEST EDITED DRAMA SERIES:

The Last of Us: “Long, Long Time”

Timothy A. Good, ACE

BEST EDITED LIMITED SERIES:

Beef: “The Birds Don’t Sing, They Screech in Pain”

Harry Yoon, ACE

Laura Zempel, ACE

BEST EDITED SINGLE CAMERA COMEDY SERIES:

The Bear: “Fishes”

Joanna Naugle, ACE

BEST EDITED MULTI-CAMERA COMEDY SERIES:

How I Met Your Father: “Daddy”

Russell Griffin, ACE

BEST EDITED DOCUMENTARY (Theatrical):

Still: A Michael J. Fox Movie

Michael Harte, ACE

BEST EDITED DOCUMENTARY (Non-Theatrical):

Escaping Twin Flames: “Up in Flames”

Martin Biehn

Kevin Hibbard

Inbal B. Lessner, ACE

Troy Takaki, ACE

Mimi Wilcox

BEST EDITED FEATURE FILM (NON-THEATRICAL):

Reality

Jennifer Vecchiarello

Ron Dulin

BEST EDITED ANIMATED SERIES:

Blue Eye Samurai: “The Tale of the Ronin and The Bride”

Yuksa Shirasuna

BEST EDITED VARIETY TALK/SKETCH SHOW OR SPECIAL EVENT:

Taylor Swift: The Eras Tour

Dom Whitworth

Guy Harding

Hamish Lyons

Rupa Rathod

Ben Wainwright-Pearce

Reg Wrench

BEST EDITED NON-SCRIPTED SERIES:

Couples Therapy: “Episode 310”

Delaney Lynch

Helen Kearns, ACE

Katrina Taylor

ANNE V. COATES AWARD FOR STUDENT EDITING:

Ariel Emma Martin – Chapman University

