Sono Povere creature!, Oppenheimer e Saltburn a vincere i tre premi più importanti nella sezione cinematografica della 28 esima edizione degli Art Directors Guild Awards che si è svolta ieri sera.

Ciascun film ha ricevuto il premio, come da tradizione, per una categoria diversa: Povere creature! come migliori scenografie in un film fantasy, Oppenheimer come migliori scenografie in un film ambientato nel passato e Saltburn come migliori scenografie in un film ambientato nella contemporaneità.

Storicamente, 18 volte su 27 finora l’Oscar alle migliori scenografie è andato a uno dei tre vincitori dell’ADG Award. Ma l’anno scorso l’Oscar andò a Niente di nuovo sul fronte occidentale, che perse l’ADG Award, andato a Babylon. Quest’anno, i candidati all’Oscar alle migliori scenografie sono:

“Barbie” Production Design: Sarah Greenwood; Set Decoration: Katie Spencer

Production Design: Sarah Greenwood; Set Decoration: Katie Spencer “Killers of the Flower Moon” Production Design: Jack Fisk; Set Decoration: Adam Willis

Production Design: Jack Fisk; Set Decoration: Adam Willis “Napoleon” Production Design: Arthur Max; Set Decoration: Elli Griff

Production Design: Arthur Max; Set Decoration: Elli Griff “Oppenheimer” Production Design: Ruth De Jong; Set Decoration: Claire Kaufman

Production Design: Ruth De Jong; Set Decoration: Claire Kaufman “Povere creature!“ Production Design: James Price and Shona Heath; Set Decoration: Zsuzsa Mihalek

La sfida tra i vincitori dell’ADG Award è quindi tra Povere creature! e Oppenheimer, visto che Saltburn non è candidato all’Oscar.

Art Directors Guild Awards 2024: i vincitori

Film fantasy: Povere creature!

Film contemporaneo: Saltburn

Film nel passato: Oppenheimer

Film d’animazione: Spider-Man: Across the Spider-Verse

Film tv o miniserie: Beef – Lo scontro

One-Hour Fantasy Single-Camera Series: The Last of Us – Infected

One-Hour Contemporary Single Camera Series: Succession – America Decides

Variety or Reality Series: Squid Game – The Challenge: War

Variety Special: 80th Golden Globe Awards

Commercials: Booking.com: Somewhere, Anywhere, The Musical / Apple: The New Macbook Pro: Scary Fast

Half Hour Single-Camera Series: Reservation Dogs – Deer Lady

Multi-Camera Series: Frasier – Moving In

One-Hour Period Single-Camera Series: The Great – You the People, Fun, Peter and the Wolf

Short Format & Music Videos: Taylor Swift: I Can See You

Vi ricordiamo che la 96 esima edizione degli Oscar andrà in onda nella notte del 10 marzo: potete votare i vostri pronostici al FantaOscar qui.

Noi di BadTaste.it seguiremo la cerimonia in diretta su Twitch e YouTube a partire dalle 23.30 di domenica 10 marzo. Trovate tutte le informazioni e le nomination in questa pagina.

