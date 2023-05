Amazon Studios ha annunciato la data di uscita di Air – La storia del grande salto su Prime Video in oltre 240 paesi, Italia inclu: il film di Ben Affleck arriverà in streaming il 12 maggio.

Si tratta di una finestra di lancio tra cinema e streaming di sole cinque settimane (38 giorni per la precisione), nelle quali tuttavia il film è stato in grado di raccogliere circa 80 milioni di dollari in tutto il mondo. Inizialmente, Amazon aveva previsto di lanciare il film direttamente in streaming, ma all’ultimo ha scelto di distribuirlo in sala. I soli incassi cinematografici non avrebbero certo ripagato i costi di produzione (si stima che Amazon abbia pagato tra i 60 e i 90 milioni di dollari ad Artist Equity per realizzare il film, con una formula chiamata ‘buyout’, una sorta di acquisizione a un prezzo gonfiato di circa il 20/30% del budget ma che include anche eventuali bonus). Ma la scommessa di Amazon, che sembra effettivamente vinta, è che il lancio in sala avrebbe ripagato i costi di marketing, amplificando enormemente la portata del film una volta uscito in streaming. Tra qualche mese scopriremo, grazie ai dati Nielsen, se così sarà stato, ma le previsioni sono di un potenziale grande risultato di ascolti sulla piattaforma.

In Italia Air – La storia del grande salto ha raccolto complessivamente oltre 3.2 milioni di euro.

Vi terremo aggiornati!

Dopo averlo visto, difficilmente lo dimenticherete. AIR – LA STORIA DEL GRANDE SALTO è AL CINEMA. #AIRilFilm pic.twitter.com/OIyoVMQQ7S — Warner Bros. Italia (@WarnerBrosIta) April 30, 2023

