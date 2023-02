Ant-Man 3: David Dastmalchian si è ispirato a SpongeBob, i nuovi ingressi parlano del futuro

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

In una recente intervista con Comicbook, David Dastmalchian ha parlato delle fonti di ispirazione per il suo Veb in Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

L’attore ha spiegato che tra le fonti di ispirazione ha avuto anche SpongeBob:

Ho pensato ai Micronauti, mi sono ispirato a SpongeBob e a tutta una serie di personaggi, cartoni e fumetti che amo per trovare la voce di Veb e il modo in cui si muove. Ero in albergo e ho iniziato a sperimentare un po’ di cose andandomene in giro per la stanza. Ho fatto dei video per Peyton [Reed] e lui ha risposto: “Sì, sì, sì!”.

Ha poi aggiunto:

Ci sono così tante cose che voglio esplorare di Veb, spero che il pubblico lo apprezzi a tal punto che voglia saperne di più. […] Potrebbe rivelarsi una parte molto importante della squadra, che si tratti di viaggiare nel Quantumverso o in ogni galassia, anche perché il suo fluido per capire lingue diverse è importantissimo e sarebbe di grande aiuto per una squadra.

Anche i nuovi ingressi William Jackson Harper (Quaz) e Katy O’Brian (Jentorra) hanno parlato delle loro speranze per il futuro.

“Sarebbe bello scoprire di più sul suo passato” ha spiegato Harper. “Ma sono anche curioso di scoprire cosa succederà, ora che Kang è il nuovo super cattivo dell’Universo Marvel“.

“Io voglio sapere di più sulla lancia che uso” ha aggiunto O’Brian. “E in generale sulla sua personalità, come interagisce con le persone. Adoro il lato più combattivo visto che sono un’esperta di arti marziali, ma credo che vedere l’umanità delle persone sia davvero importante“.

Hanno poi svelato che vorrebbe condividere la scena con i Guardiani della Galassia, Wolverine e Spider-Man se ne avessero l’occasione.

Trovate tutte le notizie su Ant-Man and the Wasp: Quantumania nella nostra scheda.