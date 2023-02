Ant-Man 3, Kathryn Newton si è arrabbiata per un dettaglio del trailer: “Hanno mentito!”

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Nel corso di un’intervista con Ali Plumb per BBC Radio 1, Kathryn Newton ha parlato di Ant-Man and the Wasp: Quantumania raccontando un aneddoto sul trailer.

L’attrice ha ammesso di essersi arrabbiata con il regista per un momento ben preciso:

C’è una parte del trailer per cui mi sono arrabbiata con Peyton Reed. In una scena hanno aggiunto la battuta: “Papà!”, ma non dicevo papà! Nel film non lo dico. Guardatelo e paragonatelo con il trailer. Quel momento non è come mostrato nel trailer, hanno mentito. Non dico “papà” lì, prendo soltanto un respiro. Non posso fare a meno di notarlo, la mia bocca assume una forma strana.

L’attrice ha poi parlato di MODOK, spiegando che sul set ovviamente l’attore non era presente:

Era un pezzo di nastro isolante, ed era molto piccolo. […] Tutte quelle battute, tutta quella corsa… alcuni giorni, devo ammetterlo, non avevo neanche idea di che scena fosse. Mi dicevano: “Ok, correte” e non sapevo di avere MODOK alle calcagna. Non avevo alcuna idea di quello che facevo.

Trovate tutte le notizie su Ant-Man and the Wasp: Quantumania nella nostra scheda.