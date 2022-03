ecco svelata la data di debutto insu Disney Plus.

Assassinio sul Nilo, la pellicola di Kenneth Branagh seguito di Assassinio sull’Orient Express, è arrivato nei cinema dello stivale lo scorso 10 febbraio. Noi di BadTaste abbiamo testimoniato il debutto del film al cinema Arcadia di Melzo proponendovi il nostro video dell’evento durante il quale è stata fatta la prima proiezione a 70MM del lungometraggio in cui abbiamo raccolto anche le reazioni del pubblico.

LEGGI – La recensione

Ora, anche se il titolo della pellicola era tecnicamente assente dalla lista dei nuovi arrivi in streaming su Disney Plus del mese di marzo, grazie alla segnalazione fatta da Comic Book abbiamo appreso che effettivamente anche Assassinio sul Nilo arriverà in piattaforma questo mese. A quanto pare Assassinio sul Nilo sarà in streaming su Disney Plus a partire dal 30 marzo nei seguenti mercati: Canada, Germania, UK, Irlanda, Italia, Olanda, Svizzera, Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca, Portogallo, Belgio, Australia, Nuova Zelanda, Corea del Sud, Taiwan, Lussemburgo e Austria.

